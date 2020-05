Frente de partidos e juristas apresenta pedido unificado de impeachment nesta quinta-feira

247 - Uma imensa articulação composta por juristas, mais de 400 entidades, personalidades e 7 partidos políticos, entrará com um pedido de impeachment contra Bolsonaro nesta quinta-feira, 21, às 11h, em Brasília. Celso Antônio Bandeira de Melo, Lenio Streck, Pedro Serrano, Carol Proner e três ex ministros da justiça Tarso Genro, José Eduardo Cardoso e Eugênio Aragão, são integrantes desse conjunto da sociedade brasileira que pretende pôr um basta à catástrofe do governo Boslonaro.

Fazem parte da articulação PT, Psol, PCdoB, PSTU, PCB, e UP.

O pedido cita crimes de responsabilidade e contra a saúde pública cometidos por Bolsonaro, como a participação em atos antidemocráticos que pediram fechamento do Congresso e do STF, interferência na Polícia Federal com a exoneração de Maurício Valeixo do comando, o apoio ao grupo "300 do Brasil".

"É uma longa lista de crimes contra o livre exercício dos poderes constitucionais, contra o livre exercício dos direitos políticos, individuais e sociais, contra a segurança interna do país e contra a probidade administrativa", afirmou o PSOL em nota.

