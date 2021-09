Fux não quer encontro com Bolsonaro por enquanto, diz jornalista

Apoie o 247

Guilherme Amado, Metrópoles - Luiz Fux não está disposto a receber Jair Bolsonaro por enquanto.

O presidente do STF tem dito que Bolsonaro tem que demonstrar que de fato se moderou antes de merecer voltar a ser recebido no STF, como foi há algumas semanas, no esforço de Fux para tentar dialogar com o presidente.

Fux também tem dito que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) está disposto a ajudar o Executivo na bomba dos precatórios, mas primeiro o Congresso precisa aprovar a proposta de emenda à Constituição sobre o tema.

