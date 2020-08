Garis são barrados de comer em restaurante “para não constranger os outros clientes”

Restaurante e Bar Brasil, localizado em Brasília (DF), impediu que garis e uma fiscal de limpeza se alimentassem no estabelecimento, “para não constranger os outros clientes que chegassem lá para comer”. Os profissionais fizeram a refeição no chão edit

247 - O Restaurante e Bar Brasil, localizado na Asa Sul, em Brasília (DF), impediu que garis e uma fiscal de limpeza se alimentassem no estabelecimento, “para não constranger os outros clientes que chegassem lá para comer”, mesmo comprando comida no local, alegou uma funcionária. A informação é da revista Fórum.

Os garis Jackson Gabriel Dias Ribeiro e Cláudia Gomes Batista e a fiscal do Serviço de Limpeza Urbano (SLU), Maria Fátima Dias, foram até o local na terça-feira (18), onde compraram almoço. De acordo com Fátima, ao tentarem se alimentar no local, foram barrados por uma funcionária.

“Eu comprei três marmitas e um refrigerante. Perguntei ‘posso sentar aqui’? A mulher informou que não, pois, se outros clientes que fossem comprar vissem a gente sentado não iriam querer sentar lá, algo assim que ela quis falar”, relata Fátima.

De acordo com a fiscal, outra mulher compareceu ao local e perguntou se eles não queriam sentar nos fundos. Os garis recusaram e fizeram a refeição no chão, em um local próximo.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.