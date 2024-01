Gastos com o Judiciário brasileiro representam 1,6% do PIB, mostra Tesouro Nacional

Apoie o 247

247 - O gasto do poder público brasileiro com os tribunais de Justiça, incluindo remuneração de magistrados e servidores, representa 1,6% do PIB (Produto Interno Bruto), um recorde entre 53 países analisados pelo Tesouro Nacional. O valor também é quatro vezes a média internacional (0,4% do PIB).

De acordo com informaçòes publicadas nesta quinta-feira (25) pelo jornal Folha de S.Paulo, em valores absolutos, a fatura chegou a R$ 159,7 bilhões (em valores de dezembro de 2022), dos quais R$ 131,3 bilhões (82,2% do total) foram direcionados ao pagamento de remunerações e contribuições a magistrados e servidores.

Para efeitos de comparação, o valor é maior que os R$ 113 bilhões gastos em 2022 com o então do programa Auxílio Brasil, que atendeu naquele ano 21,6 milhões famílias em dezembro. Neste ano, o Orçamento reservou R$ 168,6 bilhões para a política social, por meio do Bolsa Família.

