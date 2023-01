GDF diz que 1.398 presos por atos golpistas foram levados a penitenciárias

A maioria dos bolsonaristas foi presa no acampamento em frente ao quartel-general do Exército de Brasília edit

247 - A Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal informou que 1.398 pessoas (904 homens e 494 mulheres) presas nos ataques aos prédios dos Três Poderes foram encaminhadas para penitenciárias. O governo (GDF) fez a última atualização nesta quarta-feira (11), às 20h.

De acordo com reportagem publicada nesta quarta pelo portal Uol, a maioria dos bolsonaristas foi presa no acampamento em frente ao quartel-general do Exército de Brasília.

Audiências de custódia devem ser encerradas até domingo (15). Segundo o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o ministro do Supremo Tribunal (STF) Alexandre de Moraes autorizou que os juízes façam audiências em sistema de mutirão.

