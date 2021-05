General assessor do GSI morre de Covid-19

Carlos Roberto de Sousa Peixoto estava internado no Hospital das Forças Armadas (HFA) desde o dia 18 de março. O GSI confirmou a morte do general edit

247 - O chefe da Assessoria de Planejamento e Assuntos Estratégicos do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general da reserva Carlos Roberto de Sousa Peixoto, morreu nesta quinta-feira, 13, em decorrência da Covid-19.

Ele estava internado no Hospital das Forças Armadas (HFA) desde o dia 18 de março. O GSI confirmou a morte do general.

O auxiliar do ministro Augusto Helena foi visto no GSI pela última vez no dia 11 de março.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.