Gilmar Mendes defende decisão de Alexandre de Moraes contra empresários bolsonaristas

247 – O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), defendeu as decisões tomadas por seu colega Alexandre de Moraes, que suspendeu das redes sociais, apreendeu celulares e bloqueou contas de diversos empresários bolsonaristas, que participavam de um grupo de whatsapp em que defendiam um golpe de estado em caso de vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições presidenciais.

Em almoço com empresários do Rio, Gilmar lembrou o trabalho desenvolvido nos últimos três anos no inquérito sobre as fake news. Depois, disse que ninguém quer “que se formem milícias efetivas para atacar a democracia”, segundo relata o jornalista Marcio Dolzan , no jornal Estado de S. Paulo. “Eu não fiz nenhum exame, obviamente, até porque a matéria não foi submetida ao tribunal. Mas, considerando todas as ações que têm pautado o ministro Alexandre (eu acredito que foi bem embasado)”, declarou Gilmar. “Quando ele (Moraes) começou, em 2019, nós vivíamos sob permanente ameaça. Todos os domingos, tínhamos aquelas manifestações em frente ao Supremo Tribunal Federal (nas quais se pedia o fechamento do STF e golpe militar). Foi nesse contexto que se concebeu o inquérito das fake news”, acrescentou.

