Gleisi e Humberto Costa exigem convocação de Braga Netto para explicar ameaça de golpe contra eleições

De acordo com o senador Humberto Costa (PT-PE), "é absolutamente escandalosa a informação de ameaça de golpe feita pelo ministro da Defesa". A presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR), afirmou que a "Câmara tem de aprovar a convocação do general pretendente a ditador" edit

247 - O senador Humberto Costa (PT-PE) e a deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), presidente nacional do PT, querem a convocação do ministro da Defesa, Walter Braga Netto, para que o general explique no Congresso Nacional a ameaça de golpe. O titular da pasta disse que não haverá eleição em 2022 sem o voto impresso.

De acordo com Humberto Costa, "é absolutamente escandalosa a informação de ameaça de golpe feita pelo ministro da Defesa". "Se confirmada, enseja crime contra o Estado de Direito. Convocaremos Braga Netto para que repita, diante do Congresso, a agressão à democracia que teria dirigido ao presidente da Câmara", escreveu o parlamentar no Twitter.

A deputada Gleisi Hoffmann afirmou que é "grave essa militância política do comando das FFAA (Forças Armadas)". "Ao invés de defender o país, o ameaçam?! A Câmara tem de aprovar a convocação do general pretendente a ditador", disse.

PUBLICIDADE

É absolutamente escandalosa a informação de ameaça de golpe feita pelo ministro da Defesa. Se confirmada, enseja crime contra o Estado de Direito. Convocaremos Braga Netto para que repita, diante do Congresso, a agressão à democracia que teria dirigido ao presidente da Câmara. — Humberto Costa (@senadorhumberto) July 22, 2021

PUBLICIDADE

O ministro da Defesa, gal de reserva Braga Netto, e o presidente da Câmara, tem de explicar essa ameaça à democracia. Grave essa militância política do comando das FFAA. Ao invés de defender o país, o ameaçam?! A Câmara tem de aprovar a convocação do general pretendente a ditador pic.twitter.com/wuaYz8qYSZ — Gleisi Hoffmann (@gleisi) July 22, 2021

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.