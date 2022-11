Gleisi e Lindbergh são ameaçados e hostilizados por bolsonarista em bar do DF (vídeo)

Apoie o 247

247 - A presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), Gleisi Hoffmann, e o deputado federal eleito pelo Rio de Janeiro Lindbergh Farias (PT) foram ameaçados e hostilizados enquanto estavam em um bar localizado na Asa Sul, região nobre de Brasília. De acordo com a coluna Na Mira, do Metrópoles, o episódio ocorreu no domingo (6) e está sendo investigado pela 1ª Delegacia de Polícia.

“Segundo o depoimento das pessoas que acompanhavam os parlamentares petistas, um homem, de 59 anos, que vestia uma camiseta verde escrito ‘Brasil’, começou a gesticular na direção da mesa dos políticos. Ele fazia o sinal simulando uma arma de fogo com a mão”, destaca a reportagem.

Em seguida, ele teria perguntado em quem as pessoas no local teriam votado no segundo turno e começado a filmar a mesa em que estavam Gleisi e Lindbergh.

“Um rapaz que acompanhava os petistas levantou-se e começou a filmá-lo de volta. O homem com a camisa do Brasil, então, empurrou-o com o cotovelo. Nesse momento, funcionários do estabelecimento interviram e afastaram o provocador da mesa dos parlamentares. Porém, ele começou a gritar, em tom de ameaça: ‘Deixa só eu dar uma porrada neles’; ‘O malandro está de volta’ e, por fim, ‘Vai chamar a polícia é o caralho’”.

Após a Polícia Militar do DF (PMDF) ser acionada, Gleisi, Lindbergh e os acompanhantes foram orientados a registrar um boletim de ocorrência. O agressor foi identificado, mas não teve seu nome divulgado.

