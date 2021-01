Gleisi volta a pressionar Baleia por impeachment de Bolsonaro após nota da Saúde sobre a Pfizer

"Essa nota é pura confissão de culpa. Criminoso, Bolsonaro estaria no banco dos réus em qualquer lugar do mundo", afirmou Gleisi Hoffmann sobre a carta que prova que o governo federal recusou oferta de vacina da Pfizer edit

247 - A deputada federal e presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann (PR), repercutiu neste domingo (24) nota do Ministério da Saúde sobre a recusa do governo Jair Bolsonaro em adquirir doses da vacina contra Covid-19 desenvolvida pela Pfizer.

Informações recentes mostram que a Pfizer pediu celeridade ao governo federal na compra de vacinas. O Ministério da Saúde, porém, alegou que a aquisição do imunizante não foi feita diante do baixo número de doses disponíveis e de cláusulas "abusivas", de acordo com a pasta. O Brasil segue correndo atrás de vacinas para a população. As doses da Pfizer negadas por Bolsonaro poderiam ajudar no processo.

Gleisi, comentando o fato, voltou a pressionar o candidato a presidente da Câmara dos Deputados, Baleia Rossi (MDB-SP), a pautar o impeachment de Bolsonaro caso seja eleito. "Essa nota é pura confissão de culpa, perdemos 70 milhões de doses nessa brincadeira! Criminoso, Bolsonaro estaria no banco dos réus em qualquer lugar do mundo. Continuamos na luta exaustiva para que o impeachment seja aberto, lembrando que faz parte do compromisso de Baleia Rossi", escreveu a parlamentar.

