Globo cobra demissão de Ernesto Araújo, em editorial

247 - O jornal O Globo pede que Jair Bolsonaro demita seu chanceler Ernesto Araújo, em editorial publicado nesta terça-feira. “O apoio do presidente Jair Bolsonaro e do chanceler Ernesto Araújo às barbaridades de Donald Trump — que sofreu impeachment por ter insuflado as hordas violentas que invadiram o Capitólio — cobrará um preço altíssimo na relação entre Brasil e Estados Unidos. Repetir as mentiras de Trump sobre fraudes nas eleições americana e deixar de condenar a tomada de assalto do Congresso em Washington elevam a níveis perigosos as dificuldades que o Brasil terá com o governo do novo presidente Joe Biden, que toma posse amanhã”, diz o texto.

“Nunca fez tanta falta uma diplomacia profissional no Itamaraty, há dois anos entregue a um diplomata profundamente limitado, cuja qualidade mais notável é ser um seguidor fiel das idiossincrasias ideológicas do chefe”, prossegue o editorialista. “A troca de Araújo por alguém de perfil profissional é o indicado para gerenciar um enorme contencioso que apenas espera que Biden assuma. Já não é nada fácil, mas certamente será menos difícil sem os desvarios de Araújo a turvar o ambiente.”

