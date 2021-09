Governador do Distrito Federal deixou a capital federal e está no Piauí

Enquanto isso, a polícia militar do DF facilita a ação de extremistas edit

247 – O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, deixou a capital federal e está no Piauí, quando deveria atuar para garantir a segurança e a integridade da Praça dos Três Poderes, em especial do Supremo Tribunal Federal, que poderá ser invadido e depredado por bolsonaristas nesta terça-feira. A denúncia foi feita pelo jornalista Hélio Doyle. Confira:

O preguiçoso @IbaneisOficial está no Piauí, para variar. Fugiu de Brasília, que detesta, e foi para seu estado. Além de preguiçoso e incompetente, é fujão . Dizem que voltaria ontem à noite, mas não apareceu ainda. — Hélio Doyle (@heliomdoyle) September 7, 2021

