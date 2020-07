Governador libera reabertura total do comércio e volta das aulas presenciais no Distrito Federal

Governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, autorizou a reabertura total do comércio e o retorno das aulas presenciais em escolas e universidades e que estavam suspensas em função da pandemia. Estabelecimentos, porém, terão que seguir protocolos de segurança edit

247 - O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, autorizou a reabertura total do comércio e o retorno das aulas presenciais em escolas e universidades das rede pública e particular que estavam suspensas desde o último dia 11 de março em função da pandemia do novo coronavírus.

Segundo o calendário estabelecido, academias e salões de beleza poderão voltar a funcionar a partir do dia 7 de julho. Os bares e restaurantes retomarão as atividades a partir do dia 15 deste mês. O regramento, porém, mantém a suspensão do funcionamento de creches e eventos públicos.

Os estabelecimentos autorizados a funcionar, porém, terão que seguir protocolos de segurança, como o distanciamento entre as pessoas, uso de equipamentos de proteção individual pelos funcionários, redução da capacidade de atendimento, entre outras medidas.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.