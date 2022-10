Governador reeleito do DF, Ibaneis Rocha declara apoio a Bolsonaro

Apoie o 247

247 - O governador reeleito do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), se reúne nesta quarta-feira (5) com Jair Bolsonaro (PL) para selar apoio ao candidato no segundo turno da eleição presidencial. Ibaneis foi reeleito com 50,30% dos votos válidos, totalizando 832.633 votos.

Na terça-feira (4) Ibaneis anunciou que faria campanha para Bolsonaro e que acredita “que haverá uma virada muito importante neste segundo turno, com a vitória do presidente Bolsonaro”.

Ibaneis e Bolsonaro se encontram para um café da manhã no Palácio da Alvorada.

