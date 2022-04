Governo aprova reajuste de 5% para servidores federais

O governo federal aprovou o reajuste diante de grandes greves no funcionalismo público edit

247 - O governo federal aprovou, nesta quarta-feira, 13, um aumento de 5% para todo o funcionalismo público federal, informa a CNN Brasil.

Servidores do Banco Central decidiram manter a greve por tempo indeterminado. Analistas e técnicos de Planejamento e Orçamento também suspenderam as atividades nesta terça, 12, para cobrar reajuste salarial. Também na data, trabalhadores da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) suspenderam as atividades.

O movimento começou depois que Jair Boslonaro indicou que poderia dar aumento para os policiais em 2022.

