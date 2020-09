Governo Bolsonaro libera o registro de 31 agrotóxicos genéricos para uso dos agricultores

247 - O Ministério da Agricultura publicou nesta quarta-feira (23) a liberação de mais 31 agrotóxicos genéricos para o uso dos agricultores. Só em 2020 já são 315 novas autorizações publicadas.

Das novas liberações, 24 são agrotóxicos químicos. Entre os produtos químicos, está o inseticida bifentrina. É um dos mais vendidos nos Estados Unidos, mas deixou de ser registrado na União Europeia por matar insetos que não deveriam ser alvos do produto.

Também foi registrado o glifosato, o agrotóxico mais vendido no mundo, que foi alvo de processos no mundo por ser associado ao câncer.

De acordo com dados do Ministério da Economia, comandado por Paulo Guedes, o Brasil importou quase 335 mil toneladas de inseticidas, herbicidas e fungicidas em 2019, aumento de 16% em comparação com 2018 e é recorde para a série histórica iniciada em 1997.