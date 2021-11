Governo Bolsonaro libera R$ 1,2 bilhão do orçamento secreto na véspera de votação de PEC dos precatórios

O valor oferecido por interlocutores do Palácio do Planalto pelo voto de cada parlamentar foi de até R$ 15 milhões edit

247 - Jair Bolsonaro acelerou a liberação de dinheiro a deputados na véspera da votação, ocorrida na madrugada dessa quinta-feira (4). Desde a semana passada, quando o texto chegou ao plenário da Câmara dos Deputados, o governo federal empenhou R$ 1,2 bilhão das chamadas emendas de relator-geral. O valor oferecido por interlocutores do Palácio do Planalto pelo voto de cada parlamentar foi de até R$ 15 milhões, de acordo com relatos feitos à reportagem do jornal O Estado de S.Paulo. O presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL) coordenou as negociações.

"Colegas nossos de bancada comentaram que era esse valor, de R$ 15 milhões (para quem votasse a favor da PEC)", afirmou o deputado Celso Maldaner (MDB-SC), que votou contra e disse não ter recebido dinheiro algum.

De acordo com o deputado federal Hildo Rocha (MDB-MA), "quando os deputados do PDT começaram a votar com o governo nos requerimentos do 'kit obstrução', muita gente no Plenário avaliou que então de fato, o governo tinha conseguido conquistar o PDT à base de R$ 200 milhões em emendas de relator".

"A maior parte seria via FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), para ônibus escolares, creche, escolas, quadras esportivas, e outras obras mais. E uma parte também via Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) e na Agricultura", disse Rocha, ressaltando que ele próprio não presenciou nenhuma negociação.

A PEC dos Precatórios dá um cheque em branco de R$ 89 bilhões para Jair Bolsonaro gastar em 2022, ano da eleição. Precatórios são dívidas da União e a Proposta de Emenda à Constituição em análise entre parlamentares tem como objetivo limitar os gastos com o pagamento desses débitos.

