Governo Bolsonaro prevê que blocos de esquerda e de centro-direita irão se unir para derrotar Artur Lira na Câmara

O governo federal avalia que Baleia Rossi (MDB) conseguirá unir o bloco da oposição, que tem 130 votos, a centro-direita e ainda poderá avançar em siglas que estão fechadas com o candidato de Jair Bolsonaro, Arthur Lira (PP) - como PTB e Pros edit

247 - O governo federal avalia que Baleia Rossi (MDB) conseguirá unir o bloco da oposição, que tem 130 votos, a centro-direita e ainda poderá avançar em siglas que estão fechadas com o candidato de Jair Bolsonaro, Arthur Lira (PP) - como PTB e Pros.

Segundo Caio Junqueira, na CNN, o governo Bolsonaro avalia que a candidatura de Baleia está recuperando o espaço perdido pelo atraso no seu lançamento. Para se aproximar do Congresso, Bolsonaro buscou atender a demandas de parlamentares e se empenhar no Orçamento de 2021.

Apesar de Rossi não ser o candidato do governo, a taxa de alinhamento do parlamentar na votação de propostas do Planalto “ajuda o governo a formar a convicção de que uma eventual vitória de Baleia não seja uma tragédia e que deve ser comemorado o simples fato de Rodrigo Maia não mais ocupar o posto a partir de fevereiro”, afirma Junqueira.

O jornalista ainda diz que chegaram relatos ao governo de que Temer telefonou para parlamentares para pedir votos a Baleia, que o considera padrinho político. Segundo a reportagem de Junqueira, "os coordenadores da campanha de Baleia avaliam que o governo divulga a entrada de Temer na campanha como forma de atrapalhar as negociações com o PT, que tem restrições ao ex-presidente por seu papel no impeachment de Dilma Rousseff".

O conhecimento liberta. Saiba mais