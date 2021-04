Governo do DF ameaça destruir pela segunda vez a Escola do Cerrado, reconstruída por militantes

247 – "O governo do Distrito Federal pretende despejar as famílias catadoras de recicláveis na #ocupaCCBBresiste pela TERCEIRA VEZ desde o início da pandemia! E ameaça destruir NOVAMENTE a Escolinha do Cerrado, cuja reconstrução terminamos HOJE!", postou o ecossocialista Thiago Ávila, um dos responsáveis pelo projeto de educação popular.

