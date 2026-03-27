Governo do DF pede empréstimo de R$ 4 bilhões ao FGC para capitalizar BRB

247 - O Governo do Distrito Federal (GDF) formalizou um pedido de empréstimo de R$ 4 bilhões ao Fundo Garantidor de Crédito (FGC) com o objetivo de capitalizar o Banco de Brasília (BRB). O documento, obtido pelo jornal Valor Econômico, é assinado pelo governador Ibaneis Rocha e detalha os termos iniciais da proposta.

No ofício encaminhado ao FGC, o governador afirma que a iniciativa busca estruturar uma operação de suporte financeiro com foco na estabilidade do sistema. “O presente ofício tem por objetivo iniciar o processo junto ao Fundo para obtenção de operação de suporte, buscando preservar a resiliência do sistema financeiro, e, para que possamos realizar uma proposta sólida e factível para o Fundo Garantidor de Crédito”, diz o documento.

A proposta apresentada pelo GDF prevê condições específicas para o financiamento, incluindo um período de carência de um ano e seis meses. Após esse prazo, os pagamentos seriam realizados de forma semestral. A remuneração da operação, segundo o governo, será baseada no Certificado de Depósito Interbancário (CDI), acrescido de um spread, conforme as diretrizes estabelecidas pelo próprio fundo.

Como forma de garantir a operação, o governo distrital ofereceu participações acionárias em empresas públicas locais, como a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) e a Companhia Energética de Brasília (CEB), além de imóveis públicos previamente autorizados pela Assembleia Legislativa do Distrito Federal.

O pedido também está sendo acompanhado da preparação de uma série de documentos técnicos que devem subsidiar a análise do FGC. Entre eles estão um plano de negócios, plano de capital, diagnóstico das necessidades financeiras da instituição e medidas internas em andamento — incluindo ações voltadas à capitalização, captação de recursos, liquidez e redução de riscos.

Além disso, o GDF trabalha na elaboração de uma proposta detalhada de garantias, um mapeamento de elegibilidade e ônus de ativos, bem como uma minuta com cronograma de implementação e diretrizes de governança para o monitoramento da operação.

A iniciativa ocorre em meio a discussões sobre o fortalecimento do BRB e sua capacidade de enfrentar desafios no sistema financeiro, com o governo local buscando alternativas para assegurar a sustentabilidade e a solidez da instituição.