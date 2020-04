Governo do DF vai tornar obrigatório uso de máscara nas ruas

Diante da decisão de reabrir parte do comércio a partir de 3 de maio, o governo do Distrito Federal vai determinar a obrigatoriedade do uso de máscaras para circular edit

247 - O Governo do Distrito Federal decidiu tornar obrigatório o uso de máscara para as pessoas que saírem de casa. A medida é para tentar fazer frente ao afrouxamento do isolamento social decretado diante da pandemia de coronavírus. A informação é do Metrópoles.

Parte do comércio será autorizada a reabrir a partir de 3 de maio, sendo que bares, restaurantes e academias ainda deverão permanecer de portas fechadas.

No entanto, shoppings estão autorizados a reabrir, mas apenas com uma porta de entrada e de saída aberta. O governo não deu detalhes de como vai controlar o fluxo nesses locais.

A decisão foi tomada nesta sexta-feira (17) pelo governador Ibaneis Rocha (MDB), durante uma reunião realizada com secretários.

O Distrito Federal tem 754 casos confirmados de coronavírus e 20 pessoas morreram em decorrência da doença.

