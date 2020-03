Governo do Distrito Federal vai ao STF para obrigar governo Bolsonaro a parar de trabalhar

Na ação, a Procuradoria-Geral do DF pede o deferimento da tutela cautelar, para que a medida seja adotada para a totalidade dos servidores públicos federais edit

247 - GDF acionou o Supremo Tribunal Federal (STF) para que a União adote o teletrabalho nos órgãos públicos federais da capital do país. A informação é do portal Metrópoles.

Segundo a reportagem, na ação, a Porcuradoria Geral do DF pede o deferimento da tutela cautelar, para que a medida seja adotada para a totalidade dos servidores públicos federais e dos empregados da administração pública direta, indireta, autárquica, fundacional, empresas públicas e sociedades de economia mista, incluindo o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal lotados no DF.