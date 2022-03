Governo estuda 'solução' contra bloqueio do Telegram, diz ministro da Justiça

Apoie o 247

247 - O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, afirmou nesta sexta-feira (18) ter sido determinado a servidores do ministério que "estudem imediatamente uma solução" contra a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes de bloquear o Telegram no país.

"Milhões de brasileiros sendo prejudicados repentinamente por uma decisão monocrática. Já determinei a diversos setores do @JustiçaGovBR que estudem imediatamente uma solução para restabelecer ao povo o direito de usar a rede social que bem entenderem", publicou o titular da pasta em sua conta no Twitter.

Em sua decisão, o ministro do STF atendeu a um pedido da Polícia Federal. A corporação disse que Supremo que "o aplicativo Telegram é notoriamente conhecido por sua postura de não cooperar com autoridades judiciais e policiais de diversos países".

