Governo federal exonera secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente

247 - O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, assinou nesta quinta-feira (4) a exoneração de Ariel de Castro Alves do cargo de secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC).

De acordo com o MDHC, "a decisão ocorre em razão de um necessário ajuste administrativo com base nos objetivos e estratégias alinhavados pelo Gabinete Ministerial, sem prejuízo do respeito à trajetória profissional do ex-secretário". "Em breve o nome do novo gestor da área será anunciado", afirmou.

Castro Alves é especialista em políticas públicas e gestão de segurança pública. Tem mestrado em comunicação. Fez uma reestruturação no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda), que passou de 18 para 30 conselheiros titulares. Ariel participou de missões emergenciais e humanitárias de apoio ao povo Yanomami, em Roraima.

Sob a gestão dele foi criada a Coordenação de Enfrentamento ao Trabalho Infantil e de apoio à aprendizagem e a Coordenação de Primeira Infância, e promoveu o lançamento da campanha "Faça Bonito" contra o Abuso e à Exploração Sexual, entre outras medidas.

