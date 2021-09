Governo federal gastou R$ 441 mil para impulsionar uma única postagem, sem resultados

Apoie o 247

247 - O Ministério da Cidadania gastou R$ 441 mil para impulsionar uma única publicação no Facebook, sobre o auxílio emergencial, num período em que Jair Bolsonaro alcançou um dos menores patamares de popularidade. A postagem, feita em 19 de julho, dizia que o auxílio emergencial "já beneficiou mais de 68 milhões de pessoas". Teve apenas 172 comentários e 20 compartilhamentos. A informação foi publicada pela coluna de Guilherme Amado.

Menos de duas semanas antes, o governo Bolsonaro atingira seu pior patamar de popularidade até então. O instituto Datafolha apontou que 51% da população consideravam a gestão ruim ou péssima.

Mas a prática de financiamentos caros a postagens é recorrente no ministério. Desde janeiro de 2020, foram gastos R$ 4,7 milhões para alavancar 136 posts em Facebook, Instagram, LinkedIn e Twitter. As postagens sobre auxílio emergencial custaram R$ 1,2 milhão, 26% do total.Há apenas sete meses sob a gestão Roma, a pasta gastou R$ 3,6 milhões com os impulsionamentos.

