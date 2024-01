Governo Lula cede área na Esplanada para criação do "Museu da Democracia", anunciado após atos golpistas

Apoie o 247

247 - O governo Lula cedeu um espaço para ser construído o “Museu da Democracia”, espaço prometido pela ministra da Cultura, Margareth Menezes, dois dias após os ataques golpistas de 8 de janeiro.

De acordo com informações do jornal Folha de S.Paulo, o terreno possui 50 mil metros e está localizado na Esplanada dos Ministérios.

A reportagem ainda indica que o museu irá narrar a história da construção da democracia no país como um todo. O terreno foi cedido à pasta da Cultura pela SPU (Secretaria de Patrimônio da União), vinculada ao Ministério da Gestão do governo Lula.

