Governo Lula manifesta solidariedade pelas vítimas na Colômbia

247 - O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que tem Mauro Vieira no Ministério das Relações Exteriores, afirmou neste sábado (13) ter "conhecimento, com profunda consternação, dos deslizamentos de terra provocados por fortes chuvas em comunidade indígena no departamento de Chocó", no noroeste colombiano.

"O governo brasileiro expressa sua solidariedade aos familiares das vítimas e manifesta suas sinceras condolências ao governo e ao povo da Colômbia", complementou.

Segundo a vice-presidente colombiana, Francia Márquez Mina, "continuam as ações de busca e resgate das pessoas que permanecem presas no deslizamento na rodovia Quibdó-Medellín, em Carmen del Atrato".

"Lamento profundamente a morte de 33 pessoas nesta tragédia, a maioria meninas e meninos, segundo relatórios preliminares do território. Toda a nossa solidariedade ao departamento de Chocó e aos familiares das vítimas".

En estos momentos continúan las acciones de búsqueda y rescate de las personas que permanecen atrapadas bajo el deslizamiento de tierra en la vía Quibdó-Medellín, en Carmen del Atrato.



Lamento profundamente el fallecimiento de 33 personas en esta tragedia, en su mayoría niñas y… — Francia Márquez Mina (@FranciaMarquezM) January 13, 2024

