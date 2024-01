Governo Lula reabre Palácio do Planalto para visitações do público

Apoie o 247

247 – A partir deste domingo, 14 de janeiro, o Palácio do Planalto abrirá suas portas novamente para o público em geral. A visitação, que se estenderá do térreo ao subsolo, agora transformado em um novo espaço de exposições, poderá ser agendada de forma gratuita através do site visitapr.presidencia.gov.br. Os grupos de até 30 pessoas serão conduzidos por um roteiro que percorre o edifício, permitindo uma experiência de aproximadamente uma hora. O horário de visitação é das 9h às 14h, com o último grupo ingressando às 13h. Crianças com até 10 anos não necessitam de agendamento.

O Programa de Visitação é uma iniciativa da Presidência da República para aproximar a população da sede do poder executivo federal. Além de proporcionar uma experiência única ao público externo, a visita também busca promover uma maior compreensão da missão institucional da Presidência. O Palácio do Planalto, situado na Praça dos Três Poderes em Brasília, foi inaugurado em 21 de abril de 1960, marcando um marco na história do país ao simbolizar a transferência da capital federal para o centro do Brasil. O edifício abriga o Gabinete da Presidência da República e ministérios estratégicos, sendo palco das principais agendas oficiais, reuniões ministeriais, lançamentos e anúncios de novos programas e projetos do Governo Federal.

A organização das visitas fica a cargo da Secretaria de Administração da Secretaria-Executiva da Casa Civil da Presidência da República, por meio da Coordenação-Geral de Relações Públicas (Corep). Para mais informações ou agendamentos, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (61) 3411-2317 (Corep) ou através do e-mail corep@presidencia.gov.br.

