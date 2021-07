Governo pagou R$ 54 mil em passagens e diárias para namorada acompanhar Pazuello

247 - Namorada do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, a primeira-tenente, infectologista e diretora de programa na Secretaria de Atenção Primária do Ministério da Saúde, Laura Appi, recebeu R$ 54.036,24 da pasta entre maio de 2020 e março deste ano como pagamento de diárias de viagens. A informação foi publicada pela coluna de Mônica Bergamo.

No mesmo período, Pazuello recebeu R$ 88,5 mil em diárias e ajuda de custo do Ministério da Saúde em 2020. Em ao menos nove viagens reembolsadas, Appi se apresentou como acompanhante do então ministro no campo de justificativa para a viagem.

