Governo prevê R$ 30 milhões em propaganda para 'renovar esperanças do brasileiro'

Enquanto o País amarga o segundo lugar no ranking global de casos e mortes por Covid-19, o governo Jair Bolsonaro anunciou investimento milionário em propagandas para "renovar as esperanças do brasileiro" após o coronavírus

247 - O governo Jair Bolsonaro anunciou nesta segunda-feira (13) que pretende investir R$ 30 milhões em propagandas para "renovar as esperanças do brasileiro" após o coronavírus. A Secom pediu a liberação ainda neste ano de R$ 325 milhões para gastar em publicidade e em relações públicas. O valor é mais do que o dobro previsto no orçamento de 2020 para comunicação, cerca de R$ 138,1 milhões.

De acordo com reportagem do jornal Folha de S.Paulo, o objetivo da campanha será apresentar ações para "retomada do país, reduzindo os efeitos deixados pela crise da pandemia do coronavírus".

Ao comentar o orçamento superior a R$ 320 milhões, a Secom afirmou que a campanha precisou de mais recursos por conta da pandemia do coronavírus.

“A continuidade da campanha publicitária justifica-se pela necessidade de renovar as esperanças do brasileiro para que voltem a acreditar no Brasil com otimismo, vislumbrando um futuro melhor; mostrar que a retomada ao trabalho e à vida social se dará com segurança, respeitando os cuidados básicos de higiene e distanciamento; e apresentar as realizações do governo federal na superação da pandemia”, diz documento da Secom.

Atualmente, o Brasil ocupa o segundo lugar no ranking global de confirmações (1,8 milhão) e mortes (72 mil) provocadas pela Covid-19. Só perde para os Estados Unidos, com 3,4 milhões de casos e 137 mil óbitos, de acordo com dados oficiais.

