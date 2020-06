Grupo de Sara Winter faz novas ameaças e governador do DF fecha Esplanada

Membros da inteligência do governo do Distrito Federal, comandado por Ibaneis Rocha, detectaram que remanescentes do movimento 300 do Brasil fizeram ameaças ao bispo dom Marcony Vinícius Ferreira. O grupo é o mesmo da militante bolsonarista Sara Winter, presa em operação que investiga atos pró-golpe edit

247 - O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), fechará a Esplanada dos Ministérios por dois dias, nesta terça-feira (16) e quarta-feira (17), após integrantes da inteligência do governo detectarem que remanescentes do grupo 300 do Brasil fizeram ameaças ao bispo dom Marcony Vinícius Ferreira. Ele pertence à Cúria Metropolitana, na Catedral Nossa Senhora Aparecida, no meio da Esplanada. A medida será oficializada por decreto.

O acampamento dos 300 do Brasil foi desmontado em operação da Polícia Militar do Distrito Federal (PM-DF) e do DF Legal nesse sábado (13). O grupo é o mesmo da militante bolsonarista Sara Winter, presa pela PF no âmbito do inquérito que investiga atos pró-golpe e ameaças a membros da Corte.

Dom Marcony tem boa relação com o governador. No fim do ano passado, o chefe do Executivo afirmou que planejava a construção de um museu de arte sacra, a pedido de dom Marcony.

