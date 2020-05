Grupo extremista ameaça “massacre histórico” em fóruns e delegacias do DF

247 - Os juízes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) foram novamente alvo de ameaças por e-mail, apenas 4 dias após a Polícia Civil prender dois homens suspeitos. O texto saiu de um servidor hospedado na Rússia. A informação é do portal Metrópoles.

O texto do e-mail foi assinado por um grupo que promete cometer atos de violência contra os policiais civis do DF e se intitula “Comando Invisível”, acrescenta a reportagem. Os supostos membros extremistas afirmam que vão desencadear ataques em fóruns e delegacias.

“Vamos fazer um massacre histórico em delegacias e fórum (sic), com nossos conhecimentos em química e acesso a armamento de guerra militar, podemos fazer algo esplêndido”, diz o texto presente no corpo do e-mail.

A Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos (DRCC) e promotores do Núcleo Especial de Combate aos Crimes Cibernéticos (Ncyber) do Ministério Público do DF e Territórios (MPDFT) estão apurando o caso, conclui a reportagem.

