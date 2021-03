Grupos de mensagens de deputados federais falam em fechamento total do Brasil por 20 dias

Agenda do Poder - Os grupos de mensagens de deputados federais são um bom termômetro do sentimento predominante no Congresso Nacional. Hoje, a maioria dos diálogos era sobre a possibilidade de um lockdown no Brasil por pelo menos 20 dias. Deputados até então contrários a restrições mostraram-se convencidos da necessidade da medida, dado o agravamento avassalador dos casos e o crescimento vertiginoso de mortes.



Na defesa do fechamento do país não há corte ideológico. Há deputados de esquerda, muitos de centro e outros até mesmo de direita, integrantes da base governista. Um deputado do Rio que preferiu não se identificar disse que não há liderança na mobilização. Os deputados relatam a ocorrência de mortes de amigos e familiares e concluem que o país, de fato, está à deriva. São mais de 10 grupos de deputados com conversas em tom alarmante.



Na próxima semana, há possibilidade de se criar uma comissão para solicitar medidas fortes ao presidente Jair Bolsonaro . Há também os que defendem a proposição de restrições pelo próprio Congresso Nacional, em parceria com governadores e prefeitos.



Outra conclusão presente nas trocas de mensagens é de que o Brasil, de fato, fracassou na compra de vacinas, politizou erroneamente o debate, e hoje se vê mergulhado na mais profunda sanitária de sua história, sem qualquer saída plausível a curto prazo.

