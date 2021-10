Guedes chama Marcos Pontes de "burro" e diz que se pergunta: 'o que estou fazendo aqui?'

Apoie o 247

247 - O ministro Paulo Guedes (Economia) se referiu nessa terça-feira (26) ao ministro Marcos Pontes (Ciência e Tecnologia) como "burro" e disse que "às vezes eu mesmo me pergunto o que estou fazendo aqui".

Durante encontro com integrantes da comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara dos Deputados, Guedes também disse que há muita incompetência na gestão do dinheiro público no atual governo. Segundo ele, há ministros que não executam os recursos que estão disponíveis e deixam valores parados, sem utilização. As informações foram publicadas pela coluna Painel.

Guedes afirmou que sempre defendeu o investimento em ciência, mas, de acordo com ele, o dinheiro foi parar em ‘foguetes’. Nesse momento, usou a palavra "burro" para classificar o gestor.

Membros da comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara travam uma briga para ter de volta R$ 600 milhões de recursos retirados do ministério da área. No local estavam deputados da base e de oposição.

Sobre Marcos Pontes, Guedes deu a entender que o colega de Esplanada vive no ‘espaço’ e não entende de gestão.

O ministro da Economia também disse que pode conversar para devolver o dinheiro cortado do Ministério da Ciência, mas disse que não negociará com o "astronauta", mas apenas com técnicos que entendam do assunto.

