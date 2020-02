Guedes pedes desculpas e agora diz que sua avó foi empregada doméstica

247 - O ministro da Economia, Paulo Guedes, pediu desculpas às empregadas domésticas, após amenizar o dólar alto alegando que, quando a moeda americana estava baixa, até (era) "todo mundo indo para a Disneylândia, empregada doméstica indo para a Disneylândia, uma festa danada".

“Quando fazemos política econômica, pensamos em todos os brasileiros e, particularmente, nos mais humildes. E aquele modelo antigo, com juros lá em cima, transformava os empresários e empreendedores brasileiros em rentistas. Em vez de fazerem investimentos, criarem empregos, rentistas”, disse Guedes nesta quinta-feira (20), em seu discurso no lançamento do Crédito Imobiliário com taxa fixa da Caixa Econômica Federal.

“E justamente também as famílias mais humildes, empregadas domésticas, inclusive, a quem eu peço desculpas, se puder ter ofendido, dizendo que a mãe do meu pai foi uma empregada doméstica”, acrescentou.

Durante evento em Brasília (DF), na última quarta-feira (12), Guedes afirmou: "Não tem negócio de câmbio a R$ 1,80. Vamos importar menos, fazer substituição de importações, turismo. [Era] todo mundo indo para a Disneylândia, empregada doméstica indo para a Disneylândia, uma festa danada".