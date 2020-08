Guedes vai apresentar “cardápio” com programas que podem ser cortados para viabilizar Renda Brasil

O ministro da Economia, Paulo Guedes, deve apresentar na próxima terça-feira aos líderes da base do governo uma espécie de “cardápio de ações” que podem ser cortadas para viabilizar o pagamento de R$ 300 do Renda Brasil. Na lista, constam itens como auxílio reclusão, salário maternidade, pensão rural e seguro-desemprego edit

247 – O ministro da Economia, Paulo Guedes, deve apresentar na próxima terça-feira (1) aos líderes da base do governo uma espécie de “cardápio de ações” que podem ser cortadas para viabilizar o pagamento de R$ 300 do Renda Brasil. O novo programa do governo deve ser pago a partir do ano que vem. Na lista de possíveis sacrifícios, Guedes incluiu itens como auxílio reclusão, salário maternidade, pensão rural e seguro-desemprego. A reportagem é do jornal Folha de S. Paulo.

O convite para a conversa foi feito por Jair Bolsonaro a congressistas. O governo precisa mostrar que o Renda Brasil varia de acordo com os cortes de outras ações, sendo necessário arrecadar cerca de R$ 25 bilhões para tirar o projeto do papel, acrescenta a reportagem.

O desafio para Guedes será apresentar mudanças constitucionais que eliminam regras de correção automática de despesas públicas, como reajuste de servidores e salário mínimo, uma vez que Jair Bolsonaro declarou que não pretende "tirar dos pobres para dar aos paupérrimos".

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.