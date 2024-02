Gustavo Gayer relaciona golpe contra Dilma a ações de Israel

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 – O deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO) relacionou o golpe de estado de 2016 contra a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) a ações de Israel contra seus inimigos. Em uma postagem, Gayer afirma que "todos que se ergueram contra Israel e os judeus foram destruídos" e que a expulsão do embaixador de Israel por Dilma em 2015 teria sido um fator determinante para o seu impeachment no ano seguinte.

Dilma Rousseff foi afastada da presidência em 2016 por "pedaladas fiscais", mas é consenso, entre juristas democráticos no Brasil, que não houve crime e que o impeachment foi motivado por razões políticas.

continua após o anúncio

Todos. Eu repito, TODOS que se erguerem contra Israel e os judeus foram destruídos.

Dilma expulsou o embaixador da israel e alguns meses depois foi aberto seu processo de Impeachment — Gustavo Gayer (@GayerGus) February 24, 2024

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: