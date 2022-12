Haddad convida Renan Filho para o Ministério do Planejamento. Lula terá de convencer bancada do MDB

O convite foi bem recebido pelo senador eleito do MBD-AL para integrar o primeiro escalão do próximo governo edit

247 - Futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT) confessou o desejo de ter o senador eleito Renan Filho (MDB-AL) para ser o futuro ministro do Planejamento. De acordo com informações publicadas neste domingo (18) pelo Blog do Camarotti, no portal G1, o emedebista recebeu bem o convite para integrar o núcleo duro do governo.

O ex-governador de Alagoas, entendeu que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terá de convencer a bancada do MDB no Senado de que Renan pode ocupar um ministério.

O emedebista avisou a Fernando Haddad que o Ministério do Planejamento não seria uma pasta que estava nos planos do MDB, mas o senador eleito considerou um bom desafio.

Segundo interlocutores de Haddad, o senador eleito poderia contribuir com o diálogo com o Congresso Nacional porque vai precisar de interlocução para aprovar, por exemplo, a Reforma Tributária.

A expectativa é que Lula converse com integrantes da bancada do MDB do Senado para que Renan Filho possa assumir a pasta.

