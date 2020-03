Haitiano humilha Bolsonaro e dispara: você não é presidente mais

247 – Um imigrante haitiano lavou a alma de milhões de brasileiros, ao enquadrar diretamente Jair Bolsonaro na porta do Palácio da Alvorada, em Brasília. "Você não é presidente mais. Você está entendente, eu estou falando brasileiro. Você está espalhando vírus e matando brasileiros", disse ele. No domingo, Bolsonaro quebrou recomendação médica e foi a manifestação de caráter fascista, onde confraternizou com centenas de pessoas. Confira o vídeo.

Fato:

“Você já ñ é presidente mais”.



Ocupa espaço de presidente, palácio de presidente, salário de presidente, mas ñ exerce a presidência.



Se alguém souber quem é este corajoso Sr que disse na cara o que cada vez mais gente pensa, avise-o para proteger-se. https://t.co/bAMBvIHzZy — Maria do Rosário (@mariadorosario) March 17, 2020