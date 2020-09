Heleno é informante dos militares sobre o que acontece no governo e na família Bolsonaro

Segundo o jornalista Guilherme Amado, uma vez por mês, o ministro-chefe do GSI se reúne com generais, brigadeiros e almirantes de sua geração, todos da reserva, a quem dá um briefing sobre o que vem se passando no Planalto e na família Bolsonaro edit

247 - General Heleno, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), é informante dos militares de tudo o que acontece no Palácio do Planalto e na família Bolsonaro, de acordo com o colunista da revista Época Guilherme Amado.

“Uma vez por mês, desde o começo do governo, Heleno se reúne com generais, brigadeiros e almirantes de sua geração, todos da reserva, numa casa em Brasília, onde, entre uísques e baforadas, o general dá um briefing de para onde está indo o governo e sobre o que vem se passando no Planalto e na família Bolsonaro”, diz trecho da coluna.

Indignado com a publicação, Heleno postou no Twitter: “MENTIRA DESCARADA. JAMAIS ACONTECEU. Impressionante como o jornalismo de cabresto perdeu o respeito pela verdade. Muito triste”. E recebeu a defesa de Carlos Bolsonaro, que em mais um tuíte mal escrito, deixou no ar o que de fato quis dizer, apesar de deixar claro sua intenção homofóbica: “O caráter e a competência jamais estiveram na opção sexual!”.