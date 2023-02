Homem ateia fogo no próprio corpo em protesto no DF: 'Morte ao Xandão'

Apoie o 247

ICL

247 - Um homem ateou fogo no próprio corpo durante um protesto na última terça-feira (31), no gramado do canteiro central da Esplanada dos Ministérios, no Distrito Federal. Ele fazia uma manifestação contra o STF (Supremo Tribunal Federal) e gritou "morte ao Xandão", referindo-se ao ministro Alexandre de Moraes, de acordo com relatos de testemunhas à polícia. As informações são do portal UOL.

Segundo a Polícia do Distrito Federal, foram encontrados diversos panfletos de cunho político junto ao homem, como imagens do ex-presidente da África do Sul, Nelson Mandela, e do alemão Johann Georg Elser, conhecido por sua tentativa de assassinar Adolf Hitler.

Segundo a PMDF (Polícia Militar do Distrito Federal), a instituição foi acionada às 16h30 do dia 31 para averiguar uma suposta tentativa de suicídio. O homem foi levado às pressas ao HRAN (Hospital Regional da Asa Norte), referência no atendimento de pacientes com queimaduras. Até o momento não há atualizações sobre o estado de saúde do homem.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.