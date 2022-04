Homem falava ao estuprar a filha que "sexo entre pai e filha era bíblico"

Apoie o 247

247 - Mulher de 29 anos que passou quatro dias em cárcere privado enquanto era violentada, contou que o pai, José Marcos Rodrigues Coutinho, 60 anos, a estuprou inúmeras vezes.

A vítima relatou que foi acordada pelo pai quando foi forçada a fazer sexo anal. Ela gritava questionando o motivo dos abusos. Em resposta, ouviu que “o mundo estava evoluído" e que estava na bíblia e que o "sexo entre pai e filha era bíblico”.

Em reportagem do Metrópoles, a vitima revelou que chorou muito e que a todo momento o agressor a consolava dizendo que isso era normal enquanto a chamava de “minha filhinha”. Na segunda (4), a mulher chegou a lutar com o pai na tentativa de impedi-lo de realizar mais um estupro tendo ficado machucada. Em uma das oportunidades, o criminoso a ameaçou com uma faca para realizar o ato sexual.

José Marcos foi preso em flagrante, após denúncia anônima sobre os estupros.

De acordo com as investigações, a mulher e sua mãe moram no Peru desde que ela tinha dez anos. Na última sexta-feira (1º/4), ela desembarcou no Distrito Federal para regularizar documentos, buscar um dos filhos que ainda morava no Brasil e aproveitar, também, para encontrar o pai, pois não o via desde que tinha dez anos.

Ainda de acordo com apuração da polícia, a mulher é fruto de um estupro cometido pelo pai contra a mãe dela, quando ele ainda cumpria pena por uma série de crimes, no complexo penitenciário da Papuda. Quando a mãe foi estuprada, ela tinha apenas 13 anos e havia ido visitar o criminoso na cadeia.

