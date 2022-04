Homem fica bêbado, finge ser delegado da PF, saca arma e ameaça clientes em bar de Brasília

Apoie o 247

Metrópoles - Bêbado, um homem que se apresentava como delegado da Polícia Federal (PF) foi preso por supostamente ameaçar clientes de um bar com uma arma de fogo e desacatar policiais militares, acionados pelo estabelecimento. A confusão teria ocorrido em um dos bares situados no Mercado Mané, na Asa Norte. O advogado Felipe Lopes Franca foi preso por porte ilegal de arma de fogo e desacato.

O caso ocorreu na última quinta-feira (14/4), por volta de 22h. Assustada, uma cliente que estava no local teria percebido que o indivíduo estava embriagado e a todo instante sacava a arma e fazia questão de deixar a pistola nove milímetros à mostra na cintura. A Polícia Militar (PMDF) foi acionada e uma equipe foi até o bar onde o homem estava.

Questionado pelos policiais militares, Felipe não respondeu se estava armado. Chamado para conversar em um local mais afastado, segundo a corporação, ele falava coisas desconexas mas teria aceitado acompanhar a equipe. Os agentes perceberam, então, que o homem estava armado e ordenaram que ele levanta-se as mãos.

“Policiais de merda”

Apesar de ter apresentado o registro da arma de fogo, Felipe não tinha o porte da arma. Quando foi informado pelos policiais que seria levado à delegacia, teria se descontrolado e passado a xingar os militares de “policiais de merda”, “incompetentes” e que eles só estavam o prendendo a fim de ”folgar” em razão da arma.

O advogado afirmou, ainda, que ia ”foder” com todo mundo, de acordo com boletim de ocorrência. Felipe também teria tentado impedir que fosse algemado, se debatendo e se jogando ao chão, sendo necessário o uso da força para prendê-lo. Já na delegacia, profissional do direito não quis fornecer seus dados, e seguiu ofendendo os agentes da delegacia. Foi autuado, em flagrante, pelo desacato e porte ilegal de arma de fogo.

Procurada pela coluna, a assessoria do Mercado Mané afirmou que a situação foi rapidamente controlada e acompanhada pela segurança do local. “Rapidamente a Polícia Militar foi acionada e atuou de forma precisa e discreta, conduzindo a pessoa que estava armada para a delegacia”, disse.

