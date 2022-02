Homens param trânsito com armas na mão para que mulher atravesse a rua (vídeo)

Segundo as imagens, homens fazem uma fila na frente dos carros com suas armas em punho. Depois uma mulher passa na frente deles. O caso aconteceu no DF edit

247 - Circula nas redes sociais um vídeo em que pelo menos oito homens param o trânsito com armas para uma mulher atravessar a rua. Ela participava de um ensaio de casamento, em Taguatinga (DF). De acordo com as imagens, homens fazem uma fila na frente dos carros com suas armas em punho. Em seguida, a mulher toda vestida de vermelho passa na frente deles.

Em nota, a Polícia Civil do Distrito Federal confirmou que investiga o caso. A informação sobre o pronunciamento da corporação foi publicada pelo jornal Folha de S.Paulo.

Segundo a nota, há informações de que existe um clube de tiro perto do local onde os homens bloquearam a rua, mas ainda não é possível saber se o evento foi promovido pelo estabelecimento comercial. A 17ª DP prossegue com as investigações.

"Caso essas armas sejam reais, infringem a legislação penal", afirmou o delegado-geral da Polícia Civil do Distrito Federal, Robson Cândido. "Que se apure com rigor e identifique as pessoas. Proprietário da loja [clube de tiro] já foi ouvido em sede policial. Todas as providência serão tomadas", complementou.

AGORA: Polícia Civil do DF abre investigação sobre atiradores e caçadores que interditaram o trânsito em Taguatinga, terceira maior região administrativa da capital. Suspeita é de porte ilegal de armas de uso restrito. pic.twitter.com/CeKcKPjziH February 23, 2022



