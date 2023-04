Ibama apreende criação de aves raras de Anderson Torres

Apoie o 247

ICL

247 - Nesta terça-feira (18), o Ibama confiscou os pássaros raros da criação do ex-ministro de Jair Bolsonaro (PL) Anderson Torres em sua residência, informa Guilherme Amado, do Metrópoles.

As gaiolas que abrigavam os pássaros foram transferidas para um caminhão do Ibama. Em fevereiro, durante uma inspeção na propriedade do ex-ministro, foram descobertos sete pássaros ausentes, resultando em uma multa de R$ 54 mil para Torres. Todos os sete pássaros desaparecidos pertencem à espécie bicudo, um pássaro conhecido por seu canto de flauta e que está em risco de extinção devido à caça constante por caçadores de aves.

No ano passado, estimou-se que houvesse menos de 100 bicudos na natureza no Brasil. Cada bicudo desaparecido pode ser encontrado no mercado legal de aves por valores entre R$ 3 mil e R$ 20 mil, dependendo do sexo e da idade.

Desde 14 de janeiro, Torres está sob custódia por supostamente não tomar medidas para conter os atos golpistas de 8 de janeiro.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.