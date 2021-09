Ibaneis decreta fim do toque de recolher e da restrição de horário de comércio no DF

Apoie o 247

Por Caio Barbieri, Metrópoles - O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), determinou, nesta quinta-feira (2/9), o fim do toque de recolher, e liberou o funcionamento de todo o setor econômico, de acordo com o disposto no alvará de cada estabelecimento. As restrições ocorriam desde o início da pandemia da Covid-19, em março do ano passado.

As flexibilizações entram em vigor apenas no dia 8 de setembro, portanto, um dia após o feriado da Independência do Brasil. Apesar das liberações, permanecem obrigatórias as medidas de proteção, como distanciamento social, uso de máscara e higienização das mãos com álcool em gel.

Além disso, o chefe do Executivo do DF também autorizou a venda de bebidas alcoólicas sem restrição de horário. Até então, os produtos eram consumidos apenas até meia-noite.

