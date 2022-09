Ibaneis lidera com 43% contra 16% de Grass, diz Ipec no DF

No segundo turno, Ibaneis vence Grass com 54% contra 29%, de acordo com a pesquisa edit

247 - O candidato ao governo do Distrito Federal (DF) Ibaneis Rocha (MDB) lidera a disputa com 43%, segundo pesquisa Ipec divulgada nesta terça-feira, 27. Em segundo lugar, está o candidato da esquerda, Leandro Grass (PV-PT-PCdoB), com 16%, que, assim com Ibaneis, cresceu 3 pontos em relação à última pesquisa, de 21 de setembro.

No terceiro lugar está Izalci, que cresceu 4 pontos e foi para 9%; seguido por Paulo Octávio (PSD), que se manteve em 8%; e Leila do Vôlei (PDT), que perdeu 3 pontos e foi para 6%.

Em seguida, aparecem o Coronel Moreno (PTB), que se manteve em 2%; Keka Bagno (PSOL), que desceu para 1%; Renan Arruda (PCO), que cresceu para 1%; e Lucas Salles (DC), Teodoro da Cruz (PCB) e Robson da Silva (PSTU), com menos de 1%.

Brancos e nulos foram de 10% para 7%, enquanto “não sabe” também.

No segundo turno, Ibaneis vence Grass com 54% contra 29%. Brancos e nulos somaram 12%. Os 5% restantes ou não sabem em quem votar.

A pesquisa ouviu 1.504 pessoas entre os dias 24 e 26 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-07755/2022.

