Ibaneis pede que não façam atos em apoio a ele

247 - O governador afastado do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), pediu que seus apoiadores não façam atos públicos e que confiem na Justiça. Ele está afastado do cargo há mais de um mês por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes no âmbito das investigações sobre os atos terroristas do 8/1 em Brasília.

Ibaneis disse que tem evitado se manifestar publicamente "para não atrapalhar o curso das investigações sobre os condenáveis atos" e que aguarda com serenidade a conclusão do processo. Pediu que seus apoiadores também evitem atos públicos e que "confiem na Justiça como eu confio e que aguardem a apuração dos fatos com a calma e serenidade que o momento exige".

Tenho visto que algumas pessoas querem preparar atos públicos de apoio a mim, mas peço que não o façam, que confiem na Justiça como eu confio e que aguardem a apuração dos fatos com a calma e serenidade que o momento exige. — Ibaneis Rocha (@IbaneisOficial) February 18, 2023

