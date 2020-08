Ibaneis suspende volta às aulas nas escolas públicas por tempo indeterminado

O governadores e secretários de Educação e de Saúde entenderam que a medida é uma precaução no sentido de evitar mais contaminações pela Covid-19 edit

Lilian Tahan, Leonardo Meireles e Isadora Teixeira, Metrópoles - O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB) , e os secretários de Educação (Leandro Cruz) e de Saúde (Francisco Araújo) tomaram a decisão, na manhã desta quarta-feira (19/8), de suspender o retorno das aulas em escolas públicas do Distrito Federal por tempo indeterminado.

Os gestores entenderam que a medida é uma precaução no sentido de evitar mais contaminações pela Covid-19 a partir do convívio no ambiente escolar.

