Ibaneis teme ser preso e está atormentado, diz Luís Costa Pinto

Apoie o 247

ICL

247 - O governador afastado do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), teme ser preso preventivamente e pode ser acusado do crime de obstrução de justiça pelo papel que exerceu no levante terrorista em Brasília, disse o jornalista Luís Costa Pinto, em suas redes sociais.

Segundo o jornalista, o espectro da imputação do crime tira o sono de Ibaneis. "Em razão disso, Ibaneis não dá passo algum (nem responde mensagens) sem ouvir 3 pessoas: Um advogado pessoal, o secretário da Casa Civil do Buriti Gustavo Rocha e um antigo assessor e gestor de crises", escreveu Luís Costa Pinto. "Ibaneis tem certeza que Alexandre de Moraes acatará pedido de prisão contra si", acrescentou.

>>> Rogério Correia defende prisão imediata de Ibaneis Rocha, governador do Distrito Federal

"Dá-se a obstrução de Justiça por qualquer ato ou omissão empreendida de maneira planejada com o intuito de causar dificuldades nas investigações de algum caso, tanto no âmbito policial tanto em fase judicial. Ibaneis sabe o papel que teve nos atos dos vândalos de extrema-direita", completou.

Ibaneis foi afastado do governo do DF por ao menos 90 dias por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Na ordem, Moraes citou a conduta "dolosamente omissiva" do emedebista durante os atos terroristas de apoiadores de Jair Bolsonaro nas sedes dos três poderes em Brasília, no domingo (8).

Um advogado pessoal, o secretário da Casa Civil do Buriti Gustavo Rocha e um antigo assessor e gestor de crises. Ibaneis tem certeza que Alexandre de Moraes acatará pedido de prisão contra si. José Roberto Arruda, que ocupou o GDF de 2007 a 2010, foi preso por obstruir a Justiça. — Luis Costa Pinto (@LulaCostaPinto) January 10, 2023

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.